В Алжире и Аргентине победили малярию - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Алжиру и Аргентине удалось избавиться от малярии. Они получили официальный сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающий их статус стран, "свободных от малярии". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на прес-центр ООН.
Сертификат ВОЗ, подтверждающий статус стран, свободных от малярии, выдается после того, как на территории того или иного государства минимум три года подряд не было зарегистрировано случаев местной передачи болезни.
Сертификаты были вручены представителям Алжира и Аргентины Генеральным директором ВОЗ "на полях" 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая на этой неделе проходит в Женеве.
Отмечается, что Алжир стал второй страной Африканского региона ВОЗ, которую официально признали свободной от малярии после Маврикия, сертифицированного в 1973 году. А Аргентина получила почетный сертификат второй среди стран Америки. До нее на континенте за последние 45 лет с малярией покончили в Парагвае. Последние случаи местной передачи малярии на территории Алжира и Аргентины были зарегистрированы, соответственно, в 2013 г. и 2010 г.
Как сообщал УНН, у украинца после поездки в Анголу обнаружили малярию.