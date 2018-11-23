В Албанії сталися сутички біля парламенту, поранені 12 поліцейських

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кілька сотень протестувальників в Албанії влаштували зіткнення з поліцією, намагаючись пробитися до парламенту, щоб висловити протест проти рішення уряду про знесення їхніх будинків для прокладки нової дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.