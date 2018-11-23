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В Албанії сталися сутички біля парламенту, поранені 12 поліцейських

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кілька сотень протестувальників в Албанії влаштували зіткнення з поліцією, намагаючись пробитися до парламенту, щоб висловити протест проти рішення уряду про знесення їхніх будинків для прокладки нової дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Поліція у четвер заявила, що поранення отримали 12 поліцейських і троє демонстрантів.

За даними поліції, 11 протестувальників були затримані для допиту, але пошуки тривають, оскільки правоохоронці хочуть виявити тих, хто "проявив насильство щодо поліції і закликав інших учасників протесту до насильницьких дій".

Раніше цього місяця уряд оголосив про плани знести 317 будинків, щоб розширити дорогу навколо столиці країни Тірани. Влада заявила, що буде купувати землю і будинки у тих, у кого є докази власності, і заплатять решту трирічної орендної плати.

Жителі цього району щодня блокували дорогу.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав протестувальників "отримати те, що дає вам закон, і піти з дороги".

Нагадаємо, у парламенті Косово опозиція розпилила сльозогінний газ.

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