В Албании произошли столкновения возле парламента, ранены 12 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Несколько сотен протестующих в Албании устроили столкновения с полицией, пытаясь пробиться в парламент, чтобы выразить протест против решения правительства о сносе их домов для прокладки новой дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Полиция в четверг заявила, что ранения получили 12 полицейских и трое демонстрантов.
По данным полиции, 11 протестующих были задержаны для допроса, но поиски продолжаются, поскольку правоохранители хотят выявить тех, кто "проявил насилие в отношении полиции и призвал других участников протеста к насильственным действиям".
Ранее в этом месяце правительство объявило о планах снести 317 домов, чтобы расширить дорогу вокруг столицы страны Тираны. Власти заявили, что будут покупать землю и дома у тех, у кого есть доказательства собственности, и заплатят остальную трехлетнюю арендную плату.
Протестующие жители ежедневно блокировали дорогу.
Премьер-министр Албании Эди Рама призвал протестующих "получить то, что дает вам закон, и уйти с дороги".
Напомним, в парламенте Косово оппозиция распылили слезоточивый газ.