В Афганістані вбили захисницю прав жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Неподалік столиці Афганістану застрелили афганську захисницю прав жінок Фрешту Когістані. Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Афганістану, передає УНН.
Зазначається, що невідомі бойовики, які їхали на мотоциклі, застрелили Фрешту Когістані сьогодні близько 17:00 за місцевим часом, а її брат був тяжко поранений під час нападу. Згодом поліція повідомила, що брат Когістані також помер. Теракт стався в селі в провінції Капіса на північному сході від Кабула.
Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт.
Нагадаємо, голова афганської незалежної групи з моніторингу виборів Юсуф Рашид був убитий у Кабулі 23 грудня.