В Афганістані вбили захисницю прав жінок

Зазначається, що невідомі бойовики, які їхали на мотоциклі, застрелили Фрешту Когістані сьогодні близько 17:00 за місцевим часом, а її брат був тяжко поранений під час нападу. Згодом поліція повідомила, що брат Когістані також помер. Теракт стався в селі в провінції Капіса на північному сході від Кабула.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, голова афганської незалежної групи з моніторингу виборів Юсуф Рашид був убитий у Кабулі 23 грудня.