В Афганистане убили защитницу прав женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Недалеко от столицы Афганистана застрелили афганскую защитницу прав женщин Фрешту Когистани. Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана, передает УНН.
Отмечается, что неизвестные боевики, ехавшие на мотоцикле, застрелили Фрешту Когистани сегодня около 17:00 по местному времени, а ее брат был тяжело ранен во время нападения. Впоследствии полиция сообщила, что брат Когистани также скончался. Теракт произошел в селе в провинции Каписа на северо-востоке от Кабула.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, председатель афганской независимой группы по мониторингу выборов Юсуф Рашид был убит в Кабуле 23 декабря.