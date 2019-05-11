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В Афганістані семеро дітей підірвалося на міні

В Афганістані семеро дітей підірвалося на міні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. В суботу в південному Афганістані у результаті вибуху наземних мін загинуло сім дітей, двоє було поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на France24.

“Вибух стався в провінції Газні, на південь від столиці Кабула, коли діти наступали на міну під час гри біля головної дороги”, — повідомив прес-секретар провінції Ареф Нурі.

Зазначається, що міна була закладена талібами на головній дорозі, щоб завдати жертв силам безпеки.

За даними Організації Об’єднаних Націй, у 2018 році в Афганістані загинуло 3 804 цивільні особи, у тому числі більше 900 дітей, а ще 7000 — поранені. Це був найбільш смертоносний рік на сьогоднішній день для громадян у конфлікті в Афганістані.

Нагадаємо, за даними бойовиків та афганських чиновників, терорист-смертник і кілька бойовиків-талібів напали на штаб-квартиру поліції в північному Афганістані, вбивши щонайменше чотирьох осіб і поранивши ще 40 осіб.

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