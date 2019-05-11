В Афганістані семеро дітей підірвалося на міні

“Вибух стався в провінції Газні, на південь від столиці Кабула, коли діти наступали на міну під час гри біля головної дороги”, — повідомив прес-секретар провінції Ареф Нурі.

Зазначається, що міна була закладена талібами на головній дорозі, щоб завдати жертв силам безпеки.

За даними Організації Об’єднаних Націй, у 2018 році в Афганістані загинуло 3 804 цивільні особи, у тому числі більше 900 дітей, а ще 7000 — поранені. Це був найбільш смертоносний рік на сьогоднішній день для громадян у конфлікті в Афганістані.

Нагадаємо, за даними бойовиків та афганських чиновників, терорист-смертник і кілька бойовиків-талібів напали на штаб-квартиру поліції в північному Афганістані, вбивши щонайменше чотирьох осіб і поранивши ще 40 осіб.



