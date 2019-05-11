В Афганистане семеро детей подорвались на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В субботу в южном Афганистане в результате взрыва наземных мин погибло семь детей, двое были ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на France24.
"Взрыв произошел в провинции Газни, к югу от столицы Кабула, когда дети наступали на мину во время игры у главной дороги", - сообщил пресс-секретарь провинции Ареф Нури.
Отмечается, что мина была заложена талибами на главной дороге, чтобы нанести жертв силам безопасности.
По данным Организации Объединенных Наций, в 2018 году в Афганистане погибло 3804 гражданских лиц, в том числе более 900 детей, а еще 7000 - ранены. Это был самый смертоносный год на сегодняшний день для граждан в конфликте в Афганистане.
Напомним, по данным боевиков и афганских чиновников, террорист-смертник и несколько боевиков-талибов напали на штаб-квартиру полиции в северном Афганистане, убив по меньшей мере четырех человек и ранив еще 40 человек.