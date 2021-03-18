В Афганістані розбився вертоліт: загинули 9 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У провінції Вардак в центральній частині Афганістану зазнав аварії вертоліт афганського спецназу. Загинули 9 військовослужбовців, пише УНН з посиланням на телеканал Tolo News.
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Вертоліт розбився в районі Бехсуд пізно ввечері в середу, 17 березня. У Міноборони Афганістану підтвердили загибель 9 військовослужбовців, проте подальші подробиці інциденту залишаються невідомими, оскільки існують суперечливі повідомлення про причини аварії.
Ситуація в Афганістані залишається напруженою, незважаючи на мирну угоду, підписану в лютому 2020 року, між Вашингтоном і “Талібаном”.
Нагадаємо
В день, коли уряд Афганістану, “Талібан” та ключові країни, включаючи США та Росію, мали б зібратися в Москві, щоб наполегливо знизити рівень насильства для просування афганського мирного процесу, зловмисники підірвали автобус з держслужбовцями в місті Кабула.