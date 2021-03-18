В Афганистане разбился вертолет: погибли 9 военных

Детали

Вертолет разбился в районе Бехсуд поздно вечером в среду, 17 марта. В Минобороны Афганистана подтвердили гибель 9 военнослужащих, однако дальнейшие подробности инцидента остаются неизвестными, поскольку существуют противоречивые сообщения о причинах аварии.

Ситуация в Афганистане остается напряженной, несмотря на мирное соглашение, подписанное в феврале 2020 года, между Вашингтоном и “Талибаном”.

Напомним

В день, когда правительство Афганистана, “Талибан” и ключевые страны, включая США и Россию, должны собраться в Москве, чтобы упорно снизить уровень насилия для продвижения афганского мирного процесса, злоумышленники взорвали автобус с госслужащими в городе Кабул.