В Афганістані п'ятеро військових загинули при нападі талібів на КПП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Щонайменше п'ятеро військовослужбовців афганської армії загинули в ніч на понеділок в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" на контрольно-пропускний пункт (КПП) в провінції Кундуз на півночі країни. Про це в понеділок з посиланням на представника місцевої влади повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.
За його даними, ще четверо військових отримали поранення.
Інших подробиць поки не наводиться.
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Нагадаємо, в ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану.