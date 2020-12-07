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В Афганістані п'ятеро військових загинули при нападі талібів на КПП

В Афганістані п'ятеро військових загинули при нападі талібів на КПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Щонайменше п'ятеро військовослужбовців афганської армії загинули в ніч на понеділок в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" на контрольно-пропускний пункт (КПП) в провінції Кундуз на півночі країни. Про це в понеділок з посиланням на представника місцевої влади повідомило агентство "Сіньхуа", передає УНН.

За його даними, ще четверо військових отримали поранення.

Інших подробиць поки не наводиться.

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Нагадаємо, в ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану.

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