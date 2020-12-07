В Афганістані п'ятеро військових загинули при нападі талібів на КПП

За його даними, ще четверо військових отримали поранення.

Інших подробиць поки не наводиться.

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Нагадаємо, в ООН засудили ракетний обстріл столиці Афганістану.