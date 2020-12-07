В Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По меньшей мере пять военнослужащих афганской армии погибли в ночь на понедельник в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт (КПП) в провинции Кундуз на севере страны. Об этом в понедельник со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство "Синьхуа", передает УНН.
По его данным, еще четверо военных получили ранения.
Других подробностей пока не приводится.
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Напомним, в ООН осудили ракетный обстрел столицы Афганистана.