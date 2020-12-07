В Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП

По его данным, еще четверо военных получили ранения.

Других подробностей пока не приводится.

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Напомним, в ООН осудили ракетный обстрел столицы Афганистана.