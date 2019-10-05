В Афганістані бойовики “Талібану” вбили шістьох поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Бойовики “Талібану” вбили шість афганських поліцейських у провінції Капіса. Ще троє поліцейських отримали поранення під час нічного нападу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За даними влади провінції, таліби встановили присутність у районі Ніджраб і час від часу здійснюють там напади.
Тим часом, 4 жовтня від травм, отриманих внаслідок нещодавнього нападу талібів, помер керівник поліції району Зарех у північній провінції Балх.
Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори “Талібану” зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.
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