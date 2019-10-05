В Афганистане боевики "Талибана" убили шестерых полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Боевики "Талибана" убили шесть афганских полицейских в провинции Каписа. Еще трое полицейских получили ранения при ночном нападении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным властей провинции, талибы установили присутствие в районе Ниджраб и время от времени совершают там нападения.
Между тем, 4 октября от травм, полученных в результате недавнего нападения талибов, умер руководитель полиции района Зарех в северной провинции Балх.
Атаки талибов в Афганистане оживились после того, как мирные переговоры “Талибана” с Соединенными Штатами по мирному соглашению завершились провалом.
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