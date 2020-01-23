В аеропорту Одеси не пустили в Україну іноземця з підробленим паспортом

Однак, чоловікові не вдалося ввести в оману охоронців кордону, оскільки ознаки підробки одразу ж були виявлені. Аби потрапити в Україну обманним шляхом, 35-річний іноземець придбав даний документ за 2 тисячі доларів у Туреччині. Окрім цього, чоловік повідомив, що взагалі він громадянин Узбекистану, але підтверджуючих документів немає.

Правопорушнику відмовлено у в’їзді в Україну та повернуто зворотнім авіарейсом до Туреччини. Підроблений документ правоохоронці вилучили.

Нагадаємо, в Україні викрили канал нелегалів із Росії до ЄС.