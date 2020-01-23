В аеропорту Одеси не пустили в Україну іноземця з підробленим паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У середу до аеропорту "Одеса" рейсом зі Стамбула прилетів громадянин Киргизстану, який намагався потрапити до України з підробленим документом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Одеського прикордонного загону.
Однак, чоловікові не вдалося ввести в оману охоронців кордону, оскільки ознаки підробки одразу ж були виявлені. Аби потрапити в Україну обманним шляхом, 35-річний іноземець придбав даний документ за 2 тисячі доларів у Туреччині. Окрім цього, чоловік повідомив, що взагалі він громадянин Узбекистану, але підтверджуючих документів немає.
Правопорушнику відмовлено у в’їзді в Україну та повернуто зворотнім авіарейсом до Туреччини. Підроблений документ правоохоронці вилучили.
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