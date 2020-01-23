В аэропорту Одессы не пустили в Украину иностранца с поддельным паспортом

Однако, мужчине не удалось ввести в заблуждение охранников границы, поскольку признаки подделки сразу же были обнаружены. Чтобы попасть в Украину обманным путем, 35-летний иностранец приобрел данный документ за 2000 долларов в Турции. Кроме этого, он сообщил, что вообще он гражданин Узбекистана, но подтверждающих документов нет.

Правонарушителю отказано во въезде в Украину и отправлен обратным авиарейсом в Турцию. Поддельный документ правоохранители изъяли.

Напомним, в Украине разоблачили канал нелегалов из России в ЕС.