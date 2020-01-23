В аэропорту Одессы не пустили в Украину иностранца с поддельным паспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В среду в аэропорту "Одесса" рейсом из Стамбула прилетел гражданин Кыргызстана, который пытался попасть в Украину с поддельным документом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда.
Однако, мужчине не удалось ввести в заблуждение охранников границы, поскольку признаки подделки сразу же были обнаружены. Чтобы попасть в Украину обманным путем, 35-летний иностранец приобрел данный документ за 2000 долларов в Турции. Кроме этого, он сообщил, что вообще он гражданин Узбекистана, но подтверждающих документов нет.
Правонарушителю отказано во въезде в Украину и отправлен обратным авиарейсом в Турцию. Поддельный документ правоохранители изъяли.
Напомним, в Украине разоблачили канал нелегалов из России в ЕС.