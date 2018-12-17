В аеропорту Харкова затримали розшукуваного за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У аеропорту Харкова затримали громадянина України, розшукуваного за вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Східного регіонального управління ДПСУ.
"Учора в аеропорту Харкова прикордонники виявили чоловіка, який розшукувався українськими правоохоронними органами. Під час перевірки документів громадянина України 1984 року народження правоохоронці з’ясували, що ця особа перебуває в розшуку за ст.115 КК України (умисне вбивство). Чоловік намагався вилетіти рейсом "Харків – Стамбул", – йдеться в повідомленні.
Українця затримали та передали поліцейським для подальших правових дій.
При цьому, у прес-службі Східного регіонального управління ДПСУ УНН повідомили, що не мають інформації щодо того, чи є затриманий фігурантом у справі про вбивство бердянського активіста Віталія Олешка. Зазначимо, напередодні стало відомо про затримання в цьому аеропорту підозрюваного у замовленні вбивства активіста.
"У нас було доручення правоохоронних органів. Ми його виконали. Ми передали цю особу працівникам Нацполіції. Але будь-яких фактів щодо даної особи, щодо обставин встановлення на облік даної особи у нас немає", – уточнили у регіональному управлінні.
Нагадаємо, перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив про затримання у аеропорту "Харків" підозрюваного у замовленні вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.
Як повідомляв УНН, "Сармата" вбили 31 липня у подвір’ї його будинку у Бердянську.