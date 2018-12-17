В аеропорту Харкова затримали розшукуваного за вбивство

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 424 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 9180 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 36963 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74635 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61351 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76210 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91963 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86991 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173484 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100390 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.4м/с
62%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 18651 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 6256 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 7468 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10192 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17407 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 9230 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173490 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330531 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263784 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374589 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 36973 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16590 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21786 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27638 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48480 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

В аеропорту Харкова затримали розшукуваного за вбивство

Київ • УНН

 • 9544 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У аеропорту Харкова затримали громадянина України, розшукуваного за вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Східного регіонального управління ДПСУ.

В аеропорту Харкова затримали розшукуваного за вбивство

"Учора в аеропорту Харкова прикордонники виявили чоловіка, який розшукувався українськими правоохоронними органами. Під час перевірки документів громадянина України 1984 року народження правоохоронці з’ясували, що ця особа перебуває в розшуку за ст.115 КК України (умисне вбивство). Чоловік намагався вилетіти рейсом "Харків – Стамбул", – йдеться в повідомленні.

Українця затримали та передали поліцейським для подальших правових дій.

При цьому, у прес-службі Східного регіонального управління ДПСУ УНН повідомили, що не мають інформації щодо того, чи є затриманий фігурантом у справі про вбивство бердянського активіста Віталія Олешка. Зазначимо, напередодні стало відомо про затримання в цьому аеропорту підозрюваного у замовленні вбивства активіста. 

"У нас було доручення правоохоронних органів. Ми його виконали. Ми передали цю особу працівникам Нацполіції. Але будь-яких фактів щодо даної особи, щодо обставин встановлення на облік даної особи у нас немає", – уточнили у регіональному управлінні.

Нагадаємо, перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив про затримання у аеропорту "Харків" підозрюваного у замовленні вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.

Як повідомляв УНН, "Сармата" вбили 31 липня у подвір’ї його будинку у Бердянську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62