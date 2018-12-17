В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В аэропорту Харькова задержали гражданина Украины, разыскиваемого за убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления ГПСУ.
"Вчера в аэропорту Харькова пограничники выявили мужчину, который разыскивался украинскими правоохранительными органами. Во время проверки документов гражданина Украины 1984 года правоохранители выяснили, что это лицо находится в розыске по ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Мужчина пытался вылететь рейсом "Харьков – Стамбул", – говорится в сообщении.
Украинца задержали и передали полицейским для дальнейших правовых действий.
При этом, в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ УНН сообщили, что не располагают информацией о том, является ли задержанный фигурантом по делу об убийстве бердянского активиста Виталия Олешко. Отметим, накануне стало известно о задержании в этом аэропорту подозреваемого в заказе убийства активиста.
"У нас было поручение правоохранительных органов. Мы его выполнили. Мы передали это лицо работникам Нацполиции. Но каких-либо фактов относительно данного лица, в отношении обстоятельств постановки на учет данного лица у нас нет", – уточнили в региональном управлении.
Напомним, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил о задержании в аэропорту "Харьков" подозреваемого в заказе убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко.
Как сообщал УНН, "Сармата" убили 31 июля во дворе его дома в Бердянске.