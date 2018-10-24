Білоруського бізнесмена затримали в аеропорту "Бориспіль"

Видання зазначає, що затриманий Дашука родом з українського Маріуполя. Його затримали 15 жовтня, коли він в’їжджав на територію України з однієї з європейських країн. У київському ізоляторі він залишиться, поки Україна і Білорусь підготують документи для його екстрадиції.

У Білорусі Дашука звинувачують в злочинах, в “несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) і комп’ютерних мереж, а також створенні, розповсюдженні або збуті шкідливих програмних чи технічних засобів і незаконне збирання інформації з комерційною або банківською таємницею”.

Приватна компанія "Внешевросервіс", яку Дашук очолював деякий час, а пізніше почав працювати помічником директора з розвитку компанії, забезпечує митні послуги перевізникам. Компанія входить до складу міжнародної групи компаній ViM Union, яка надає митні послуги в Білорусі, Польщі, Литві, Латвії та України.

У той же час адвокат Діана Назаренко, яка захищає інтереси Дашука в Україні, називає справу проти нього сфабрикованою і порівнює зі справою білоруських журналістів.

“Справа Дмитра Дашука аналогічна „справі Белта“, кваліфікація та ж. Як журналістів звинувачували в несанкціонованому доступі до інформаційної бази агентства, так і цю приватну компанію — в несанкціонованому доступі до інформації державного підприємства РУП „Белмитнясервіс“. Справа сфабрикована”, — говорить захисник.

Нагадаємо, у серпні цього року, у Білорусі затримали журналістів порталу Tut.by. Затримання проводяться у кримінальній справі про несанкціонований доступ до сайту білоруського державного інформагентства “Белта”.