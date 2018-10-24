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Белорусского бизнесмена задержали в аэропорту "Борисполь"

Белорусского бизнесмена задержали в аэропорту "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 12833 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Беларуси Дмитрия Дашука, по запросу белорусских компетентных органов. Его обвиняют в преступлениях против информационной безопасности. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", передает УНН.

Издание отмечает, что задержанный Дашука родом из украинского Мариуполя. Его задержали 15 октября, когда он въезжал на территорию Украины из одной из европейских стран. В киевском изоляторе он останется, пока Украина и Беларусь подготовят документы для его экстрадиции.

В Беларуси Дашука обвиняют в преступлениях, в "несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей, а также создании, распространении или сбыте вредных программных или технических средств и незаконный сбор информации с коммерческой или банковской тайной" .

Частная компания "Внешевросервис", которую Дашук возглавлял некоторое время, а позже начал работать помощником директора по развитию компании, обеспечивает таможенные услуги перевозчикам. Компания входит в состав международной группы компаний ViM Union, которая предоставляет таможенные услуги в Беларуси, Польше, Литве, Латвии и Украины.

В то же время адвокат Диана Назаренко, которая защищает интересы Дашука в Украине, называет дело против него сфабрикованным и сравнивает с делом белорусских журналистов.

"Дело Дмитрия Дашука аналогичная "делу Белта", квалификация та же. Как журналистов обвиняли в несанкционированном доступе к информационной базе агентства, так и эту частную компанию - в несанкционированном доступе к информации государственного предприятия РУП "Белмитнясервис". Дело сфабриковано", - говорит защитник.

Напомним, в августе этого года, в Беларуси задержали журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".

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