Белорусского бизнесмена задержали в аэропорту "Борисполь"

Издание отмечает, что задержанный Дашука родом из украинского Мариуполя. Его задержали 15 октября, когда он въезжал на территорию Украины из одной из европейских стран. В киевском изоляторе он останется, пока Украина и Беларусь подготовят документы для его экстрадиции.

В Беларуси Дашука обвиняют в преступлениях, в "несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей, а также создании, распространении или сбыте вредных программных или технических средств и незаконный сбор информации с коммерческой или банковской тайной" .

Частная компания "Внешевросервис", которую Дашук возглавлял некоторое время, а позже начал работать помощником директора по развитию компании, обеспечивает таможенные услуги перевозчикам. Компания входит в состав международной группы компаний ViM Union, которая предоставляет таможенные услуги в Беларуси, Польше, Литве, Латвии и Украины.

В то же время адвокат Диана Назаренко, которая защищает интересы Дашука в Украине, называет дело против него сфабрикованным и сравнивает с делом белорусских журналистов.

"Дело Дмитрия Дашука аналогичная "делу Белта", квалификация та же. Как журналистов обвиняли в несанкционированном доступе к информационной базе агентства, так и эту частную компанию - в несанкционированном доступе к информации государственного предприятия РУП "Белмитнясервис". Дело сфабриковано", - говорит защитник.

Напомним, в августе этого года, в Беларуси задержали журналистов портала Tut.by. Задержание проводятся по уголовному делу о несанкционированном доступе к сайту белорусского государственного информагентства "Белта".