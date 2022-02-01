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Шахед-136

В аеропорті Праги припинили дублювати оголошення рейсів в Україну російською мовою

В аеропорті Праги припинили дублювати оголошення рейсів в Україну російською мовою

Київ • УНН

 • 17664 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Аеропорт Праги перестав дублювати оголошення під час посадки на рейси в Україну російською мовою. Про це заявив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Деталі

Перебийніс розповів, що під час посадки у празькому аеропорту на рейси в Україну оголошення звучали чеською, англійською та російською мовами.

“Зізнаюся, що ми вже давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки вважаємо, що логіки у дублюванні інформації російською немає ніякої. Аеропорт нам постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів”, — йдеться у повідомленні.

У посольстві вважають, що українці можуть зрозуміти базові оголошення чеською та англійською, а росіяни через Україну зазвичай не літають.

“Якщо ж йдеться про транзитних пасажирів — громадян третіх країн, то тут, знову ж таки, більшість з них так чи інакше має розуміти світову мову — англійську. Іншими словами, російська мова в таких ситуаціях застосовується штучно, а її необхідність — явно надумана і перебільшена”, — відзначив Перебийніс

Аеропорт ім. Вацлава Гавела повідомив посольству, що з 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну звучатимуть лише чеською та англійською мовами.

                                    

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