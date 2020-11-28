Уже восьма країна повідомила про коронавірус у норок

Повідомляється, що Верига пояснив позицію влади "досвідом міжнародної спільноти" і додав, що стурбований появою вірусу на литовських фермах.

Так, збудник захворювання COVID-19 виявили у зразках тканин 169 норок на фермі у районі міста Іонава після їх несподіваної загибелі, повідомила напередодні Державна продовольча і ветеринарна служба Литви. Десятки тварин були знищені, додало відомство.

Відзначається, що на сьогодні у республіці діє 86 ферм із розведення норок, де сумарно живуть 1,6 млн тварин.

За даними агентства, Литва стала вже восьмою країною, де новий вірус був виявлений у норок. Раніше про аналогічні випадки повідомили Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща, США і Швеція.

Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ повідомили, що у Данії знищені у результаті зараження коронавірусу норки через кілька тижнів після того, як тварин поховали, почали підніматися з-під землі.