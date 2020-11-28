Уже восьмая страна сообщила о коронавирусе у норок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Литва пока не видит необходимости вводить дополнительные меры после обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 у десятков норок на одной из звероферм. Об этом заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу, 27 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.
Сообщается, что Верига пояснил позицию властей "опытом международного сообщества" и добавил, что обеспокоен появлением вируса на литовских фермах.
Так, возбудитель заболевания COVID-19 обнаружили в образцах тканей 169 норок на ферме в районе города Ионава после их неожиданной гибели, сообщила накануне Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы. Десятки животных были уничтожены, добавило ведомство.
Отмечается, что на сегодня в республике действует 86 ферм по разведению норок, где суммарно живут 1,6 млн животных.
По данным агентства, Литва стала уже восьмой страной, где новый вирус был обнаружен у норок. Ранее об аналогичных случаях сообщили Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, США и Швеция.
Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщили, что в Дании уничтоженные в результате заражения коронавируса норки через несколько недель после того, как животных похоронили, начали подниматься из-под земли.