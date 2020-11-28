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Уже восьмая страна сообщила о коронавирусе у норок

Уже восьмая страна сообщила о коронавирусе у норок

Киев  •  УНН

 • 15421 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Литва пока не видит необходимости вводить дополнительные меры после обнаружения коронавируса SARS-CoV-2 у десятков норок на одной из звероферм. Об этом заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу, 27 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Сообщается, что Верига пояснил позицию властей "опытом международного сообщества" и добавил, что обеспокоен появлением вируса на литовских фермах.

Так, возбудитель заболевания COVID-19 обнаружили в образцах тканей 169 норок на ферме в районе города Ионава после их неожиданной гибели, сообщила накануне Государственная продовольственная и ветеринарная служба Литвы. Десятки животных были уничтожены, добавило ведомство.

Отмечается, что на сегодня в республике действует 86 ферм по разведению норок, где суммарно живут 1,6 млн животных.

По данным агентства, Литва стала уже восьмой страной, где новый вирус был обнаружен у норок. Ранее об аналогичных случаях сообщили Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, США и Швеция.

Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщили, что в Дании уничтоженные в результате заражения коронавируса норки через несколько недель после того, как животных похоронили, начали подниматься из-под земли.

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