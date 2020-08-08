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Уже в Україні: журналістка розповіла подробиці затримання у Білорусі

Уже в Україні: журналістка розповіла подробиці затримання у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Троє журналістів телеканалу “Настоящее время”, яких затримали у Мінську, уже в Україні. Як відзначила на своїй сторінці Ірина Ромалійська, “це найкращий світанок у житті”, а також розповіла подробиці затримання у Білорусі, передає УНН.

“Це найкращий світанок у житті... Поки багато емоцій навпереміш з жорстким дисонансом. Тому що якихось 5 годин тому ти був у готелі „Мінськ“, потім був голосний стукіт у двері, потім двері щосили прочинилися і твою кімнату заповнили люди в міліцейській формі і надписами „ОМОН“. Далі обшук, мукроавтобус з затемненими вікнами, відділок, допит, натяки і „обнадійливі“ обіцянки — „ні, ми вас не будемо катувати..“

Через кілька годин літак, Одеса, море...”, — написала Ромалійська.

Вона подякувала за потужну підтримку колегам-медійникам з різних куточків світу, правозахисникам, МЗС України, друзям, знайоми, просто небайдужим.

“Дуже красномовним у ситуації з нашою акредитацією у Білорусі є висловлювання тимчасово виконувачки обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар:

“Телеканал „Настоящее время“ вчасно запросив акредитацію для своїх журналістів перед президентськими виборами, але вона їм не була надана. Відмова влади вчасно акредитувати наших журналістів — ще один приклад нехтування правами вільної преси та правом громадян Білорусі на інформацію без цензури. Ми обурені затриманням наших журналістів і вимагаємо дотримання владою визнаного в усьому світі права журналістів на виконання своєї професійної діяльності”, — написала Ромалійська.

Журналістка зазначила, що “ще будуть подробиці і багато пояснень щодо пережитого, але поки, повторюсь, це найкращий світанок і найкращі відчуття в житті. Ти вдома і в безпеці”.

Нагадаємо, у Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу “Настоящее Время” — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка.

Закілька годин затриманих журналістів-громадян України у столиці Білорусі — депортували на територію України.

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