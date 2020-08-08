Уже в Украине: журналистка рассказала подробности задержания в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Трое журналистов телеканала “Настоящее время”, задержанных в Минске, уже в Украине. Как отметила на своей странице Ирина Ромалийская, “это самый лучший рассвет в жизни”, а также рассказала подробности задержания в Беларуси, передает УНН.
"Это самый лучший рассвет в жизни ... Пока много эмоций вперемешку с жестким диссонансом. Потому что каких 5 часов назад ты был в гостинице "Минск", затем был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил приоткрылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Далее обыск, мукроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания - "нет, мы вас не будем пытать..."
Через несколько часов самолет, Одесса, море ...", - написала Ромалийская.
Она поблагодарила за мощную поддержку коллег-медийщиков из разных уголков мира, правозащитников, МИД Украины, друзей, знакомых, просто неравнодушных.
"Очень красноречивым в ситуации с нашей аккредитацией в Беларуси является высказывание временно исполняющей обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар:
"Телеканал "Настоящее время" вовремя попросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ власти вовремя аккредитовать наших журналистов - еще один пример пренебрежения правами свободной прессы и правом граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на выполнение своей профессиональной деятельности", - написала Ромалийская.
Журналистка отметила, что "еще будут подробности и много объяснений пережитого, но пока, повторюсь, это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности".
Напомним, в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка.
За несколько часов задержанных журналистов-граждан Украины в столице Беларуси - депортировали на территорию Украины.