Уже в Украине: журналистка рассказала подробности задержания в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88404 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102780 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128144 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108062 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128373 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101452 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Уже в Украине: журналистка рассказала подробности задержания в Беларуси

Уже в Украине: журналистка рассказала подробности задержания в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11789 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Трое журналистов телеканала “Настоящее время”, задержанных в Минске, уже в Украине. Как отметила на своей странице Ирина Ромалийская, “это самый лучший рассвет в жизни”, а также рассказала подробности задержания в Беларуси, передает УНН.

"Это самый лучший рассвет в жизни ... Пока много эмоций вперемешку с жестким диссонансом. Потому что каких 5 часов назад ты был в гостинице "Минск", затем был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил приоткрылась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Далее обыск, мукроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания - "нет, мы вас не будем пытать..."

Через несколько часов самолет, Одесса, море ...", - написала Ромалийская.

Она поблагодарила за мощную поддержку коллег-медийщиков из разных уголков мира, правозащитников, МИД Украины, друзей, знакомых, просто неравнодушных.

"Очень красноречивым в ситуации с нашей аккредитацией в Беларуси является высказывание временно исполняющей обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар:

"Телеканал "Настоящее время" вовремя попросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ власти вовремя аккредитовать наших журналистов - еще один пример пренебрежения правами свободной прессы и правом граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на выполнение своей профессиональной деятельности", - написала Ромалийская.

Журналистка отметила, что "еще будут подробности и много объяснений пережитого, но пока, повторюсь, это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности".

Напомним, в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка.

За несколько часов задержанных журналистов-граждан Украины в столице Беларуси - депортировали на территорию Украины.

Украинские Национальные Новости

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