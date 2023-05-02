Узбережжя Одещини все ще закриті для відпочивальників - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Наказ про заборону перебування на морському узбережжі Одещини актуальний з минулого року. Рішення про можливість відпочинку буде прийматись військовим командуванням після дослідження умов безпеки, передає УНН.
Деталі
Минулого року спільним наказом ОВА та військового командування було прийнято наказ, яким заборонено в’їзд та виїзд, перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства на узбережжі Чорного моря. Голова Громадської ради при ОВА Сергій Братчук зауважив, що прийнятий минулого року наказ є чинним і зараз.
Цитата
«Враховуючи те, що акваторія Чорного моря сьогодні є нашою лінією фронту, є замінованою, ми звертаємося до громадян та переконливо нагадуємо про те, що треба з розумінням ставитися до тієї ситуації, яка склалася. Війна, на жаль, ще продовжується», – зазначив Братчук.
Водночас він наголосив, що на сьогодні з боку військового командування продовжується моніторинг безпеки ситуації і лише після цього будуть прийматися подальші рішення в питанні можливості відпочинку на узбережжях.
Доповнення
Доступ до морських пляжів цього літа через мінну загрозу буде заборонений і в Миколаївській області. Однак доступні для відпочинку будуть внутрішні водойми області, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британська розвідка оцінила терміни для очищення України від мін