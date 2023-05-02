Побережья Одесской области по-прежнему закрыты для отдыхающих - ОВА

Детали

В прошлом году совместным приказом ОВА и военного командования был принят приказ, которым запрещен въезд и выезд, пребывание граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства на побережье Черного моря. Председатель Общественного совета при ОВА Сергей Братчук отметил, что принятый в прошлом году приказ действует и сейчас.

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«Учитывая то, что акватория Черного моря сегодня является нашей линией фронта, является заминированной, мы обращаемся к гражданам и убедительно напоминаем о том, что надо с пониманием относиться к той ситуации, которая сложилась. Война, к сожалению, еще продолжается», – отметил Братчук.

В то же время он подчеркнул, что на сегодня со стороны военного командования продолжается мониторинг безопасности ситуации и лишь после этого будут приниматься дальнейшие решения в вопросе возможности отдыха на побережьях.

Дополнение

Доступ к морским пляжам этим летом из-за минной угрозы будет запрещен и в Николаевской области. Однако доступными для отдыха будут внутренние водоёмы области, сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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