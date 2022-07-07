УЗ «вдягла» перуку на честь Бориса Джонсона

Цитата

«Дякуємо Борисе Джонсон за те, що ви союзник №1 України та справжній друг залізниці! Залізничники української залізниці завжди вважатимуть за честь вітати вас на борту», - йдеться у дописі компанії у Twitter.

Контекст

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Уоллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки у парламентській партії у Вестмінстері.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Уоллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.

Як писав УНН, у своєму виступі, під час якого Борис Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.