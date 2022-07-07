УЗ «одела» парик в честь Бориса Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Укрзализныця «надела» на свой логотип белокурый парик, очень похожий на прическу Бориса Джонсона, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу УЗ.
Цитата
«Спасибо Борис Джонсон за то, что вы союзник №1 Украины и настоящий друг железной дороги! Железнодорожники украинской железной дороги всегда будут считать честью приветствовать вас на борту», - говорится в сообщении компании в Twitter.
Контекст
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.
Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере.
Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.
Как писал УНН, в своем выступлении, во время которого Борис Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.