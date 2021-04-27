УЄФА розширить склади збірних на Євро-2020 з 23 до 26 гравців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У зв'язку з пандемією коронавірусу, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив розширити заявки національних збірних через що збільшилося навантаження на гравців. Про це повідомляє британська газета Times, пише УНН.
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УЄФА прийняв рішення про розширення заявок національних збірних, які виступлять на чемпіонаті Європи з футболу 2021 року через що збільшилося навантаження на гравців, викликане пандемією коронавірусу. За інформацією видання, склад збірних планують розширити з 23 до 26 гравців.
Чемпіонат Європи відбудеться в 11 містах. Він пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах, а саме: в Санкт-Петербурзі, Амстердамі, Баку, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Копенгагені, Лондоні, Римі, Мюнхені та Севільї.
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Раніше повідомлялося про те, що Виконком УЄФА на спеціальному засіданні змінив деякі міста-господарі, які прийматимуть матчі Євро-2020.
Крім того, УЄФА оголосив список арбітрів, які будуть обслуговувати матчі Євро-2020.