УЄФА розширить склади збірних на Євро-2020 з 23 до 26 гравців - ЗМІ

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УЄФА прийняв рішення про розширення заявок національних збірних, які виступлять на чемпіонаті Європи з футболу 2021 року через що збільшилося навантаження на гравців, викликане пандемією коронавірусу. За інформацією видання, склад збірних планують розширити з 23 до 26 гравців.

Чемпіонат Європи відбудеться в 11 містах. Він пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах, а саме: в Санкт-Петербурзі, Амстердамі, Баку, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Копенгагені, Лондоні, Римі, Мюнхені та Севільї.

Додатково

Раніше повідомлялося про те, що Виконком УЄФА на спеціальному засіданні змінив деякі міста-господарі, які прийматимуть матчі Євро-2020.



Крім того, УЄФА оголосив список арбітрів, які будуть обслуговувати матчі Євро-2020.