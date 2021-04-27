УЕФА расширит составы сборных на Евро-2020 с 23 до 26 игроков - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В связи с пандемией коронавируса, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил расширить заявки национальных сборных из-за увеличившейся нагрузки на игроков. Об этом сообщает британская газета Times, пишет УНН.
Детали
УЕФА принял решение о расширении заявок национальных сборных, которые выступят на чемпионате Европы по футболу 2021 года из-за увеличившейся нагрузки на игроков, вызванные пандемией коронавируса. По информации издания, состав сборных планируют расширить с 23 до 26 игроков.
Чемпионат Европы состоится в 11 городах. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах, а именно: в Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондон, Риме, Мюнхене и Севилье.
Дополнительно
Ранее сообщалось о том, что Исполком УЕФА на специальном заседании изменил некоторых городов-хозяев, которые будут принимать матчи Евро-2020.
Кроме того, УЕФА огласил список арбитров, которые будут обслуживать матчи Евро-2020.