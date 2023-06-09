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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року
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Увечері може бути дефіцит електрики, напередодні знову просили аварійну допомогу з Європи - Укренерго

Київ • УНН

 • 420293 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Минулої доби для балансування енергосистеми залучалася аварійна допомога. Гідроелектростанції працюють із зниженою потужністю для зменшення наслідків підриву Каховської ГЕС. Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів, але у вечірні години може виникати дефіцит потужності. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Увечері може бути дефіцит електрики, напередодні знову просили аварійну допомогу з Європи - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 9 червня наступна:

  • Баланс. Наразі виробництво електроенергії забезпечує потреби споживачів. Однак гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Триває літня ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій. Тому просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на ніч та день, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.
  • Аварійна допомога. 8 червня для балансування енергосистеми використовувалась аварійна допомога з Румунії та Польщі. Загальний обсяг допомоги становив 1200 МВт-год.
  • Імпорт/експорт. Запланований імпорт із Словаччини потужністю 40-249 МВт. Також є незначний експорт до Молдови потужністю 7-9 МВт.
  • Наслідки підтоплення. У Херсонській області за минулу добу заживили понад 5 тис. споживачів. Станом на ранок на Херсонщині загалом залишаються знеструмленими майже 24 тис. споживачів. У Миколаївській області внаслідок підтоплення знеструмлено понад 2 тис. споживачів.
  • Обстріли. Через пошкодження у розподільчих мережах, спричинені нічним ракетним обстрілом, є відключення електроенергії у Житомирській області. У Харківській області через вечірні та нічні обстріли є пошкодження у розподільчих мережах, ремонтні бригади почнуть відновлення після отримання дозволу від військових.
  • Ремонти. У Донецькій області за добу бригади обленерго відновили енергопостачання майже 17 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії. Бригади обленерго продовжують відновлювати живлення у Харківській та Сумській областях: за добу повернено енергопостачання понад 7 тис. споживачів на Харківщині та майже 500 споживачів на Сумщині.

Доповнення

Внаслідок масованого обстрілу армії рф України в ніч на 8 червня пошкоджені об’єкти газовидобутку і ГТС та лінії електропередачі в двох областях. На Херсонщині енергетики вже відновлюють електропостачання після підриву Каховської ГЕС.

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