Міненерго: через атаку рф є пошкодження енергооб'єктів, на Херсонщині вже відновлюється електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Внаслідок масованого обстрілу армії рф України в ніч на 8 червня пошкоджені об’єкти газовидобутку та лінії електропередачі в двох областях. На Херсонщині енергетики вже відновлюють електропостачання після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України, пише УНН.
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“Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Зафіксовано пошкодження 2 об’єктів газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області. Також внаслідок артобстрілу є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області”, - ідеться в повідомленні Міненерго.
Деталі
Зараз триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Також в Міненерго повідомили, що у Донецькій області через бойові дії знеструмлено 3 населених пункти. Зафіксовано обстріл населеного пункту, прилеглого до генеруючої станції. Є також пошкодження через обстріли на Харківщині.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
Ситуація після підриву Каховської ГЕС
Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС, у відомстві заявили, що станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 метрів. І цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.
На Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків, заявили в Міненерго. За їх оцінками, води вистачить на період від 10 місяців до року.
Наразі в Херсонській області через підрив окупантами Каховської ГЕС знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій. У Миколаївській області - 49 трансформаторних підстанцій.
Як зазначається, енергетики вже почали відновлювальні роботи там, де це можливо. На ранок 8 червня вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Однак без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів, наголосили в Міненерго.