Минэнерго: из-за атаки рф есть повреждения энергообъектов, в Херсонской области уже восстанавливается электроснабжение

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“Ночью враг нанес очередной ракетно-дроновой удар по территории Украины. Зафиксировано повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела есть попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области”, - говорится в сообщении Минэнерго.

Детали

Сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Также в Минэнерго сообщили, что в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 3 населенных пункта. Зафиксирован обстрел населенного пункта, прилегающего к генерирующей станции. Есть также повреждения из-за обстрелов в Харьковской области.

Вследствие предыдущих обстрелов без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Ситуация после подрыва Каховской ГЭС

Относительно ситуации на Запорожской АЭС, в ведомстве заявили, что по состоянию на утро 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 м, а в пруду-охладителе оккупированной Запорожской АЭС – 16,66 метров. И этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции.

На Криворожской ТЭС в пруду-охладителе уровень воды пока достаточен для обеспечения работы энергоблоков, заявили в Минэнерго. По их оценкам, воды хватит на период от 10 месяцев до года.

В настоящее время в Херсонской области из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС обесточены 158 трансформаторных подстанций. В Николаевской области - 49 трансформаторных подстанций.

Как отмечается, энергетики уже начали восстановительные работы там, где это возможно. На утро 8 июня удалось вернуть электроснабжение для более 2 тысяч домохозяйств в Херсоне и области. Однако без света из-за подтопления остаются более 16 тысяч потребителей, отметили в Минэнерго.