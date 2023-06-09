Вечером может быть дефицит электричества, накануне снова просили аварийную помощь из Европы - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В прошедшие сутки для балансировки энергосистемы привлекалась аварийная помощь. Гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью для уменьшения последствий подрыва Каховской ГЭС. Сейчас производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей, но в вечерние часы может возникать дефицит мощности. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, ситуация на 9 июня следующая:
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- Баланс. Сейчас производство электроэнергии обеспечивает потребности потребителей. Однако гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью, чтобы уменьшить последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. Продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций. Поэтому просят перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку.
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- Аварийная помощь. 8 июня для балансировки энергосистемы использовалась аварийная помощь из Румынии и Польши. Общий объем помощи составил 1200 МВт-ч.
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- Импорт/экспорт. Запланирован импорт из Словакии мощностью 40-249 МВт. Также есть незначительный экспорт в Молдову мощностью 7-9 МВт.
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- Последствия подтопления. В Херсонской области за минувшие сутки запитали более 5 тыс. потребителей. По состоянию на утро в Херсонской области в целом остаются обесточенными почти 24 тыс. потребителей. В Николаевской области в результате подтопления обесточены более 2 тыс. потребителей.
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- Обстрелы. Из-за повреждений в распределительных сетях, вызванных ночным ракетным обстрелом, есть отключения электроэнергии в Житомирской области. В Харьковской области из-за вечерних и ночных обстрелов есть повреждения в распределительных сетях, ремонтные бригады начнут восстановление после получения разрешения от военных.
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- Ремонты. В Донецкой области за сутки бригады облэнерго восстановили энергоснабжение почти 17 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за боевых действий. Бригады облэнерго продолжают восстанавливать питание в Харьковской и Сумской областях: за сутки возвращено энергоснабжение более 7 тыс. потребителей в Харьковской и почти 500 потребителей в Сумской областях.
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Дополнение
Вследствие массированного обстрела армии рф Украины в ночь на 8 июня повреждены объекты газодобычи, ГТС и линии электропередачи в двух областях. В Херсонской области энергетики уже восстанавливают электроснабжение после подрыва Каховской ГЭС.