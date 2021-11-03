Утворення територіальних органів БЕБ та закупівля вакцин від COVID-19 за кредитні кошти ЄІБ: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Тож, зокрема, уряд планує розглянути проект постанови Кабміну про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки. Так, утворити територіальні органи Бюро економічної безпеки планують у 25 областях та Києві.

Також на порядку денному — питання про деякі питання фінансування закупівлі вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Проектом акта пропонується залучити до закупівлі вакцини проти COVID-19 за кредитні кошти ЄІБ міжнародну спеціалізовану організацію Краун Ейдженст Лімітед та внести зміни до постанови Кабміну від 13 січня 2021 року № 23 “Питання фінансування здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, пов’язані з уточненням напрямів спрямування коштів за бюджетною програмою 2301270 на оплату банківських послуг, на послуги, пов’язані з поставками (логістикою) та операційні послуги спеціалізованої організації, яка буде здійснювати закупівлю вакцини проти COVID-19 за кошти ЄІБ в рамках проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”.

Окрім того, Кабмін планує розглянути проекти законів України про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування товарів оборонного призначення, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування товарів оборонного призначення та про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки.

Урядовці також планують розглянути проект розпоряджень Кабінету Міністрів України про затвердження фінансового плану Державного підприємства обслуговування повітряного руху України на 2022 рік.

Доповнення

Сформована рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки.

Контекст

Закон про “Про Бюро економічної безпеки України” був схвалений Верховною радою у січні та набув чинності 25 березня 2021 року.

Своїм розпорядженням Кабмін створив БЕБ у травні 2021 року.

У серпні уряд за результатами конкурсу обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. За словами Мельника, запрацює новий орган 25 вересня.

Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки — єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.

На функціонування БЕБ у бюджеті на 2020 рік закладено 587 млн грн.