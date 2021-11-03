Образование территориальных органов БЭБ и закупка вакцин от COVID-19 за кредитные средства ЕИБ: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 3 ноября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о создании территориальных органов Бюро экономической безопасности и закупку вакцин от COVID-19 за средства в том числе от международной финансовой организации ЕИБ, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Детали
В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.
Поэтому, в частности, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабмина об образовании территориальных органов Бюро экономической безопасности. Так, образовать территориальные органы Бюро экономической безопасности планируют в 25 областях и Киеве.
Также на повестке дня — вопрос о некоторых вопросах финансирования для закупки вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Проектом акта предлагается привлечь к закупке вакцины против COVID-19 за кредитные средства ЕИБ международную специализированную организацию Краун Ейдженст Лимитед внести изменения в постановление Кабмина от 13 января 2021 года № 23 “Вопросы финансирования мероприятий, связанных с вакцинацией населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, связанные с уточнением направлений перечисления средств по бюджетной программе 2301270 на оплату банковских услуг, на услуги, связанные с поставками (логистикой) и операционные услуги специализированной организации, которая будет осуществлять закупку вакцины против COVID-19 за средства ЕИБ в рамках проекта “Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”.
Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть проекты законов Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения товаров оборонного назначения, о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения товаров оборонного назначения и о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за правонарушения в сфере пожарной безопасности.
Чиновники также планируют рассмотреть проект распоряжений Кабинета Министров Украины об утверждении финансового плана Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2022 год.
Дополнения
Сформирован совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности.
Контекст
Закон о “О Бюро экономической безопасности Украины” был принят Верховной радой в январе и вступил в силу 25 марта 2021 года.
Своим распоряжением Кабмин создал БЭБ в мае 2021 года.
В августе правительство по результатам конкурса избрало Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности. По словам Мельника, заработает новый орган 25 сентября.
В соответствии с законом, Бюро экономической безопасности — единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
На функционирование БЭБ в бюджете на 2020 год заложено 587 млн грн.