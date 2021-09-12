Сформована рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Завершився конкурс на участь в раді громадського контролю при Бюро економічної безпеки. Про це повідомила у Тelegram народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк передає УНН.
Деталі
До ради увійшли 15 учасників конкурсу, які за результатами набрали найбільшу кількість голосів:
• Котов Тарас
• Романюк Євгеній
• Ткаченко Андрій
• Лавровський Михайло
• Глазкова Катерина
• Єрашов Андрій
• Морозовський Андрій
• Марчак Дарія
• Тищук Тетяна
• Жело Денис
• Бондаренко Станіслав
• Первак Назар
• Майборода Ганна
• Кіцул Сергій
• Воронін Яків
В подальшому учасники ради братимуть участь у відбор співробітників БЕБ.
Контекст
Закон про «Про Бюро економічної безпеки України» був схвалений Верховною радою у січні та набув чинності 25 березня 2021 року.
Своїм розпорядженням Кабмін створив БЕБ у травні 2021 року.
У серпні уряд за результатами конкурсу обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. За словами Мельника, запрацює новий орган 25 вересня.
Відповідно до закону, Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки України та податкової міліції. СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів про корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки.
На функціонування БЕБ у бюджеті на 2020 рік закладено 587 млн грн.