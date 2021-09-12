Сформирован совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Завершился конкурс на участие в совете общественного контроля при Бюро экономической безопасности. Об этом сообщила в Тelegram народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк передает УНН.
Детали
В совет вошли 15 участников конкурса, которые по результатам набрали наибольшее количество голосов:
• Котов Тарас
• Романюк Евгений
• Ткаченко Андрей
• Лавровский Михаил
• Глазкова Екатерина
• Ерашов Андрей
• Морозовский Андрей
• Марчак Дария
• Тищук Татьяна
• Жело Денис
• Бондаренко Станислав
• Первак Назар
• Майборода Анна
• Кицул Сергей
• Воронин Яков
В дальнейшем участники совета будут принимать участие в отборе сотрудников БЭБ.
Контекст
Закон о «О Бюро экономической безопасности Украины» был одобрен Верховной Радой в январе и вступил в силу 25 марта 2021.
Своим распоряжением Кабмин создал БЭБ в мае 2021 года.
В августе правительство по результатам конкурса выбрало Вадима Мельника председателем Бюро экономической безопасности. По словамМельника, заработает новый орган 25 сентября.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
На функционирование БЭБ в бюджете на 2020 год заложено 587 млн грн.