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Уточнення по Києву: у Деснянському районі уламки ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні, без жертв

Уточнення по Києву: у Деснянському районі уламки ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні, без жертв

Київ • УНН

 • 52958 перегляди

У Деснянському районі Києва також впали уламки ворожих ракет, спричинивши пожежу в лісопарковій зоні. Постраждалих немає, оперативні служби працюють на місці для ліквідації наслідків та забезпечення безпеки.

У Деснянському районі Києва ворожі уламки ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні. Постраждалих немає. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у Деснянському районі Києва також було зафіксовано падіння уламків від ворожих ракет в лісопарковій зоні.

Унаслідок інциденту виникла пожежа, площа якої уточнюється.

Інформація про постраждалих відсутня.

Оперативні служби вже на місці для ліквідації наслідків події та забезпечення безпеки.

Нагадаємо

Сьогодні у столиці відбили комбіновану ракетно-дронову атаку. Раніше було поінформовано, що уламки ворожих ракет впали на лісопаркову зону в Дніпровському районі, спричинивши пожежу на 50 м², але обійшлося без жертв.

Уламки ворожих ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні Києва: без жертв27.08.24, 07:29 • 48839 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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