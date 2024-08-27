Уламки ворожих ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні Києва: без жертв
Київ • УНН
У Києві відбили комбіновану ракетно-дронову атаку. Уламки впали на лісопаркову зону в Дніпровському районі, спричинивши пожежу на 50 м², але обійшлося без жертв.
Ворожі уламки спричинили пожежу в лісопарковій зоні у Києві, але обійшлося без жертв. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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За інформацією, Київ відбивав комбіновану ракетно-дронову атаку. Уламки впали на лісопаркову зону в Дніпровському районі, спричинивши пожежу на площі до 50 м².
На щастя, постраждалих немає. Втім у місті ще триває повітряна тривога, жителям рекомендують перебувати в укриттях.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття27.08.24, 06:49 • 55202 перегляди