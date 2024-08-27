Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв
Киев • УНН
В Киеве отбили комбинированную ракетно-пушечную атаку. Обломки упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на 50 м², но обошлось без жертв.
Вражеские обломки вызвали пожар в лесопарковой зоне в Киеве, но обошлось без жертв. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По информации, Киев отражал комбинированную ракетно-пушечную атаку. Обломки упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на площади до 50 м².
К счастью, пострадавших нет. Впрочем, в городе еще продолжается воздушная тревога, жителям рекомендуют находиться в укрытиях.
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