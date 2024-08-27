Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

Вражеские обломки вызвали пожар в лесопарковой зоне в Киеве, но обошлось без жертв. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, Киев отражал комбинированную ракетно-пушечную атаку. Обломки упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на площади до 50 м².

К счастью, пострадавших нет. Впрочем, в городе еще продолжается воздушная тревога, жителям рекомендуют находиться в укрытиях.

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