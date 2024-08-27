Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  100610 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  98371 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  83060 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  74119 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  100255 просмотра
публикации
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  133155 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  170062 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  365131 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  344175 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  355068 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  17177 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  115395 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  110947 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  114629 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  168948 просмотра
Актуальное
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 05:07  •  15972 просмотра

Read in English

В Деснянском районе Киева также упали обломки вражеских ракет, вызвав пожар в лесопарковой зоне. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

В Деснянском районе Киева вражеские обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне. Пострадавших нет. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, в Деснянском районе Киева также было зафиксировано падение обломков от вражеских ракет в лесопарковой зоне.

В результате инцидента возник пожар, площадь которого уточняется.

Информация о пострадавших отсутствует.

Оперативные службы уже на месте для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности.

Напомним

Сегодня в столице отбили комбинированную ракетно-пушечную атаку. Ранее было проинформировано, что обломки вражеских ракет упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на 50 м², но обошлось без жертв.

Уламки ворожих ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні Києва: без жертв27 августа 2024, 04:29 • 23402 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  119388 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  160519 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  187067 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  163881 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  146943 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  365131 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109822 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  100244 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  85408 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  344175 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Популярные

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  100255 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  74119 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  83060 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  98371 просмотра
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  100610 просмотра

Публикации

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  133155 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  170062 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  365131 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  344175 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  355068 просмотра

Война

Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие

Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие

  •  608 просмотра
В Ровенской области ночью работала ПВО, из-за атаки рф повреждена линия электропередачи

В Ровенской области ночью работала ПВО, из-за атаки рф повреждена линия электропередачи

  •  11116 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  16569 просмотра
ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1280 военных

ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1280 военных

  •  18426 просмотра
Оккупанты 208 раз обстреляли Запорожье: 3 погибших, 5 раненых в результате обстрелов

Оккупанты 208 раз обстреляли Запорожье: 3 погибших, 5 раненых в результате обстрелов

  •  20037 просмотра

политика

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  35690 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  37541 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  100259 просмотра
Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

  •  43809 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  98384 просмотра

Война

Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие

Ряд поездов имеют значительные задержки после атаки рф: где самые большие

  •  608 просмотра
В Ровенской области ночью работала ПВО, из-за атаки рф повреждена линия электропередачи

В Ровенской области ночью работала ПВО, из-за атаки рф повреждена линия электропередачи

  •  11116 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  16569 просмотра
ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1280 военных

ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1280 военных

  •  18426 просмотра
Оккупанты 208 раз обстреляли Запорожье: 3 погибших, 5 раненых в результате обстрелов

Оккупанты 208 раз обстреляли Запорожье: 3 погибших, 5 раненых в результате обстрелов

  •  20037 просмотра

политика

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  35690 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  37541 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  100259 просмотра
Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

  •  43809 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  98384 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  114525 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  115417 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  115857 просмотра

Экономика

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

  •  39973 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  103735 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  101445 просмотра
Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра

Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра

  •  27167 просмотра
После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

После атаки рф частично без света Луцк, Ковель и три района на Волыни - облэнерго

  •  77603 просмотра

Киев

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  2416 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  16569 просмотра
Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

  •  23536 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

  •  33124 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  74124 просмотра