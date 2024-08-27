Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева также упали обломки вражеских ракет, вызвав пожар в лесопарковой зоне. Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.
В Деснянском районе Киева вражеские обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне. Пострадавших нет. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По информации, в Деснянском районе Киева также было зафиксировано падение обломков от вражеских ракет в лесопарковой зоне.
В результате инцидента возник пожар, площадь которого уточняется.
Информация о пострадавших отсутствует.
Оперативные службы уже на месте для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности.
Напомним
Сегодня в столице отбили комбинированную ракетно-пушечную атаку. Ранее было проинформировано, что обломки вражеских ракет упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на 50 м², но обошлось без жертв.
Уламки ворожих ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні Києва: без жертв27 августа 2024, 04:29 • 23402 просмотра