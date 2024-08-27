Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

В Деснянском районе Киева вражеские обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне. Пострадавших нет. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, в Деснянском районе Киева также было зафиксировано падение обломков от вражеских ракет в лесопарковой зоне.

В результате инцидента возник пожар, площадь которого уточняется.

Информация о пострадавших отсутствует.

Оперативные службы уже на месте для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности.

Напомним

Сегодня в столице отбили комбинированную ракетно-пушечную атаку. Ранее было проинформировано, что обломки вражеских ракет упали на лесопарковую зону в Днепровском районе, вызвав пожар на 50 м², но обошлось без жертв.

Уламки ворожих ракет спричинили пожежу в лісопарковій зоні Києва: без жертв