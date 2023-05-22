"Усім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться" - Шольц про членство України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Welt, говорячи про перспективу членства України в НАТО, заявив, що "всім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться", передає УНН.
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"У Бухаресті в 2008 році НАТО ухвалила рішення, які сформулювали довгострокову перспективу. Усім зрозуміло, що в осяжному майбутньому цього не станеться. Ще й тому, що в критеріях НАТО є ціла низка умов, які Україна наразі не може виконати", - сказав Шольц у відповідь на запитання, чи теоретично він підтримав би членство України в НАТО після закінчення війни.
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Також канцлер Німеччини висловився стосовно гарантій безпеки для України, коментуючи, що Україна визнає, що поки триває війна, вона не може стати членом НАТО, але водночас Президент Володимир Зеленський вимагає післявоєнного членства як гарантії безпеки, і те, чи, на його думку, надішле НАТО цей сигнал Україні на липневому саміті у Вільнюсі.
"Зараз ідеться про підтримку України та захист її країни. На майбутнє також доведеться говорити про гарантії безпеки, це точно. Ці гарантії безпеки включають питання, наскільки сильно ми будемо озброювати Україну в майбутньому. Після війни Україна буде оснащена зброєю західного виробництва.
Зрозуміло також, що потім доведеться обговорювати, які гарантії безпеки можна надати в післявоєнній ситуації. Але ми ще не там. Тепер давайте зосередимося на тому, що нас чекає", - зазначив Шольц.
Нагадаємо
Президент Зеленський в одному з крайніх коментарів на тему потенційного майбутнього України в НАТО закликав ухвалити на саміті Альянсу "позитивне політичне рішення" щодо членства України.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив нещодавно, що лише якщо Україна переможе як суверенна незалежна нація, є сенс обговорювати питання членства в НАТО.