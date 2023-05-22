"Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет" - Шольц о членстве Украины в НАТО

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"В Бухаресте в 2008 году НАТО приняла решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет. Еще и потому, что в критериях НАТО есть целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить", - сказал Шольц в ответ на вопрос, поддержал бы ли он теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны.

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Также канцлер Германии высказался относительно гарантий безопасности для Украины, комментируя, что Украина признает, что пока идет война, она не может стать членом НАТО, но в то же время Президент Владимир Зеленский требует послевоенного членства как гарантии безопасности, и то, пошлет ли, по его мнению, НАТО этот сигнал Украине на июльском саммите в Вильнюсе.

"Сейчас речь идет о поддержке Украины и защите ее страны. На будущее также придется говорить о гарантиях безопасности, это точно. Эти гарантии безопасности включают вопрос, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства.

Понятно также, что потом придется обсуждать, какие гарантии безопасности можно предоставить в послевоенной ситуации. Но мы еще не там. Теперь давайте сосредоточимся на том, что нас ждет", - отметил Шольц.

Напомним

Президент Зеленский в одном из крайних комментариев на тему потенциального будущего Украины в НАТО призвал принять на саммите Альянса "позитивное политическое решение" по членству Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил недавно, что только если Украина победит как суверенная независимая нация, есть смысл обсуждать вопрос членства в НАТО.