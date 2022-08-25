Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Український боксер, чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у суперважкій вазі Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring, передає УНН.
Деталі
Олександр Усик, на рахунку якого 19 перемог, 13 з яких нокаутом, став першим боксером у надважкій вазі з часів американської легенди Майка Тайсона.
У першу десятку світових боксерів також потрапив ще один українець – Василь Ломаченко, на рахунку якого 16 перемог - 11 нокаутом та 2 поразки. Він зайняв шосту позицію у рейтингу.
Загалом, до спикску The Ring увійшли наступні спортсмени:
1. Олександр Усік (Україна)
2. Наоя Іноуе (Японія)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Еррол Спенс (США)
5. Сауль Альварес (Мексика)...
6. Василь Ломаченко (Україна).
Доповнення
21 серпня український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа чим і підтвердив свої чемпіонські пояси WBO, WBA, IBF і IBO, які Усик відібрав у Джошуа у вересні минулого року та свій статус чемпіона світу.
Після перемоги боксер заявив, що свій приз присвячує Україні та українським захисникам. Проте, Усик зробив ще одну заяву. Він має вже три пояси, але йому не вистачає лише чемпіонського титулу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі.
На початку серпня Ф'юрі відзначав, що йде з боксу. Однак, на думку Усика, цього не трапиться, а якщо бій так і не відбудеться, то український боксер не має намір битися з кимось іншим.