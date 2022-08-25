Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 9574 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 34889 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 87449 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122575 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121710 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271664 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134092 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122448 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374344 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84094 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
72%
Популярные новости

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 12568 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 32971 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 8062 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 9454 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 5596 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271664 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295675 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374344 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350486 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396925 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78593 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112328 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131846 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171059 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80251 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Киев • УНН

 • 303662 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинский боксер, чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA Super и WBO в супертяжелом весе Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring, передает УНН.

Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Детали

Александр Усик, на счету которого 19 побед, 13 из которых нокаутом, стал первым боксером в сверхтяжелом весе со времен американской легенды Майка Тайсона.

В первую десятку мировых боксеров также попал еще один украинец – Василий Ломаченко, на счету которого 16 побед – 11 нокаутом и 2 поражения. Он занял шестую позицию в рейтинге.

В общем, в список The Ring вошли следующие спортсмены:
1. Александр Усик (Украина)
2. Наоя Иноуэ (Япония)
3. Теренс Кроуфорд (США)
4. Эррол Спенс (США)
5. Сауль Альварес (Мексика)...
6. Василий Ломаченко (Украина).

Дополнение

21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, чем и подтвердил свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года и свой статус чемпиона мира.

После победы боксер заявил, что свой приз посвящает Украине и украинским защитникам. Однако Усик сделал еще одно заявление. У него уже три пояса, но ему не хватает только чемпионского титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

В начале августа Фьюри отмечал, что уходит из бокса. Однако, по мнению Усика, этого не случится, а если сражение так и не состоится, то украинский боксер не намерен сражаться с кем-то другим.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04