Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Детали

Александр Усик, на счету которого 19 побед, 13 из которых нокаутом, стал первым боксером в сверхтяжелом весе со времен американской легенды Майка Тайсона.

В первую десятку мировых боксеров также попал еще один украинец – Василий Ломаченко, на счету которого 16 побед – 11 нокаутом и 2 поражения. Он занял шестую позицию в рейтинге.

В общем, в список The Ring вошли следующие спортсмены:

1. Александр Усик (Украина)

2. Наоя Иноуэ (Япония)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Эррол Спенс (США)

5. Сауль Альварес (Мексика)...

6. Василий Ломаченко (Украина).

Дополнение

21 августа украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа, чем и подтвердил свои чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и IBO, которые Усик отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года и свой статус чемпиона мира.

После победы боксер заявил, что свой приз посвящает Украине и украинским защитникам. Однако Усик сделал еще одно заявление. У него уже три пояса, но ему не хватает только чемпионского титула WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

В начале августа Фьюри отмечал, что уходит из бокса. Однако, по мнению Усика, этого не случится, а если сражение так и не состоится, то украинский боксер не намерен сражаться с кем-то другим.