Усик назвав британця Ф'юрі безумним боксером
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії Олександр Усик поділився думками з приводу проведеного бою у суперважкій категорії за участі британця Тайсона Ф'юрі та американця Деонтея Уайлдера. Про це він заявив в інтерв'ю VideoBoxing.
Український чемпіон залишився шокованим перебігом подій двобою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ф'юрі оцінив шанси на успіх Усика в супертяжах
"Ф'юрі взагалі безумець. Він помер і через 10 секунд ожив. Коли він впав, Вася закричав: "Е-е! Що ти робиш? Ми взагалі-то за тебе тут вболіваємо!" Лежить, лежить, а потім підняв голову, подивився на рефері і встав", - зауважив Усик.
Нагадаємо, що бій Ф'юрі - Уайлдера завершився нічиєю, але обидва спортсмени виявили бажання провести ще одну зустріч.