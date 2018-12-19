Усик назвал британца Фьюри безумным боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поделился мыслями по поводу проведенного боя в супертяжелом весе с участием британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Об этом он заявил в интервью VideoBoxing.
Украинский чемпион остался шокирован ходом событий поединка.
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"Фьюри вообще безумец. Он умер и через 10 секунд ожил. Когда он упал, Вася закричал: "Э-э! Что ты делаешь? Мы вообще-то тебя здесь болеем!" Лежит, лежит, а потом поднял голову, посмотрел на рефери и встал", - отметил Усик.
Напомним, что бой Фьюри - Уайлдера завершился ничьей, но оба спортсмена выразили желание провести еще одну встречу.