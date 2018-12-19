Усик і Ломаченко боротимуться за звання “Боксер року”

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На звання “Боксер року” претендують Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і Василь Ломаченко – чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі. Обоє вони увійшли до п'яти номінантів на звання "Боксер року", йдеться у виданні Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA) , передає УНН.