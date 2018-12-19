Усик і Ломаченко боротимуться за звання “Боксер року”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На звання “Боксер року” претендують Олександр Усик, який є абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі і Василь Ломаченко – чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі. Обоє вони увійшли до п'яти номінантів на звання "Боксер року", йдеться у виданні Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA) , передає УНН.
За звання “Боксер року” з українцями конкуруватимуть чемпіон WBO в першій напівсередній вазі американець Моріс Хукер, чемпіон WBC в легкій вазі американець Майкі Гарсіа і чемпіон WBO в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.
Голосування за переможця триватиме протягом січня 2019 року, участь у голосуванні братимуть члени асоціації будуть.
Переможця оголосять вже навесні на офіційному заході від BWAA.
Також відбудеться нагородження за звання "Тренер року" за версією BWAA. Від україни номінований Анатолій Ломаченко.
Нещодавно він вже отримував таку нагороду за версією Sports Illustrated.
УНН повідомляв, що Ломаченко обійшов Усика в рейтингу найкращих боксерів світу.