Усик и Ломаченко будут бороться за звание "Боксер года"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На звание "Боксер года" претендуют Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и Василий Ломаченко - чемпион мира WBO и WBA в легком весе. Оба они оказались среди пяти номинантов на звание "Боксер года", говорится в издании Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA), передает УНН.
За звание "Боксер года" с украинцами будет конкурировать чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер, чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Голосование за победителя будет проходить в январе 2019 года, участие в голосовании будут принимать члены ассоциации.
Победителя объявят уже весной на официальном мероприятии от BWAA.
Также состоится награждение за звание "Тренер года" по версии BWAA. От Украины номинирован Анатолий Ломаченко.
Недавно он уже получал такую награду по версии Sports Illustrated.
УНН сообщал, что Ломаченко обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира.